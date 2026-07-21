Awaryjne lądowanie awionetki w polu kukurydzy. Samolot stanął w płomieniach

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Awionetka awaryjnie lądowała w Straszęcinie koło Dębicy na Podkarpaciu, a następnie się zapaliła – informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Na pokładzie były dwie osoby, które nie ucierpiały. Informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Samolot miał awarię w powietrzu, więc musiał lądować w polu kukurydzy w Straszęcinie na Podkarpaciu. Kiedy maszyna była już na ziemi, zaczęła się palić.

Dwie osoby obecne na pokładzie zdołały bezpiecznie opuścić samolot i nie odniosły obrażeń. Na miejsce przybyli strażacy m.in. z Dębicy, którzy dogaszają już wrak awionetki.