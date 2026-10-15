Autobusy wracają na I obwodnicę w Krakowie. Od soboty pojadą koło Bagateli

RMF24

Od najbliższej soboty, 17 października, pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie mogą spodziewać się sporych zmian. Po dłuższej przerwie spowodowanej przebudową węzła przy Teatrze Bagatela, na trasę przez ul. Podwale wracają autobusy linii nr 152 i 502, a także komunikacja nocna. To kolejny etap przywracania ruchu w ścisłym centrum miasta.

Autobusy wracają na trasę przez centrum

W sobotę, 17 października, przez skrzyżowanie przy Teatrze Bagatela ponownie przejadą autobusy. Na swoje trasy wracają linie nr 152 i 502 oraz linie nocne.

„To kolejny etap przywracania funkcjonowania komunikacji na pierwszej obwodnicy podczas prac prowadzonych przy przebudowie jednego z najważniejszych skrzyżowań na transportowej mapie Krakowa” – podkreślają przedstawiciele miasta.

Zmiany na trasach autobusów

Największa zmiana dotyczy linii nr 502, która nie tylko wraca na I obwodnicę, ale także zostaje wydłużona do przystanku „Cracovia Stadion”. Autobusy tej linii pojadą teraz przez ul. Lubicz, ul. Basztową, ul. Dunajewskiego, ul. Podwale, a następnie przez ul. Piłsudskiego, Al. Krasińskiego, ul. Dunin-Wąsowicza i ul. Kałuży. Jednocześnie linia nr 502 nie będzie już obsługiwać przystanku „Stary Kleparz”. Docelowo, po zakończeniu wszystkich prac, linia ta ma dojeżdżać aż do pętli na Os. Podwawelskim.

Linia nr 152 wraca na swoją stałą trasę przez ul. Dunajewskiego i ul. Podwale, co oznacza powrót bezpośredniego połączenia z centrum dla mieszkańców Czyżyn, Prądnika Czerwonego, Os. Oficerskiego, Olszanicy i Woli Justowskiej.

Komunikacja nocna i linie zastępcze

Od nocy z 17 na 18 października na swoje stałe trasy wracają także linie nocne nr 69, 669, 601, 605, 609, 611 i 902. W przypadku linii 601 i 605 wciąż obowiązują jednak pewne zmiany związane z innymi pracami prowadzonymi w mieście.

Do czasu zakończenia prac na ul. Karmelickiej pasażerowie podróżujący w stronę Bronowic mogą korzystać z zastępczych linii autobusowych nr 704 i 708. Linia 704 łączy Bronowice Małe z rejonem Starego Kleparza, a linia 708 kursuje z Bronowic Małych do Os. Podwawelskiego przez Aleje Trzech Wieszczów i ul. Konopnickiej.

Fot. krakow.pl

Prace przy Teatrze Bagatela

Przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela rozpoczęła się w czerwcu i obejmuje nie tylko skrzyżowanie, ale także układ drogowo-torowy na odcinku ul. Karmelickiej w kierunku ul. Garbarskiej. W ostatnich miesiącach powstała tam nowa konstrukcja torowiska z prefabrykowanych płyt, zabudowano nowe rozjazdy i krzyżownice, a także zmodernizowano sieć trakcyjną, odwodnienie, oświetlenie oraz system sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Pierwszy efekt tych prac pasażerowie mogli zobaczyć już 5 października, kiedy na ul. Dunajewskiego i ul. Podwale wróciły tramwaje, w tym linie nr 14, 18 oraz linie czasowe nr 72, 74, 75 i 78.

Zakończenie całego remontu węzła przy Teatrze Bagatela w Krakowie planowane jest na początku 2027 roku.

