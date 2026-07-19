Auto w strzępach, kierowca zakleszczony w środku. O krok od tragedii

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Do szpitala w Grudziądzu w Kujawsko-Pomorskiem trafił kierowca osobówki po tym, jak w niedzielny poranek wjechał w drzewo. Zdeformowane elementy nadwozia uniemożliwiały mu samodzielne opuszczenie samochodu oraz blokowały dostęp ratownikom. Musieli oni użyć hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Wezwany był także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim poinformowała o wypadku, do którego doszło dziś o poranku na drodze lokalnej. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo.

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie / Straż pożarna

Służby - po przybyciu na miejsce - zastały auto z uszkodzoną konstrukcją, wewnątrz którego znajdował się przytomny kierowca.

Zdeformowane elementy nadwozia uniemożliwiały mu jednak samodzielne opuszczenie samochodu oraz blokowały dostęp ratownikom pogotowia. Na miejsce został wezwany też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie / East News

Przy użyciu hydraulicznego sprzętu ratowniczego strażakom udało się uwolnić kierowcę, który trafił do szpitala w Grudziądzu. Służby zaapelowały do kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków, bo to najprawdopodobniej zbyt mocne przyciśnięcie gazu było przyczyną zdarzenia, które o mało nie zakończyło się tragedią.