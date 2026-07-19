RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Auto w strzępach, kierowca zakleszczony w środku. O krok od tragedii

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (12:21)

Do szpitala w Grudziądzu w Kujawsko-Pomorskiem trafił kierowca osobówki po tym, jak w niedzielny poranek wjechał w drzewo. Zdeformowane elementy nadwozia uniemożliwiały mu samodzielne opuszczenie samochodu oraz blokowały dostęp ratownikom. Musieli oni użyć hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Wezwany był także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Auto w strzępach, kierowca zakleszczony w środku. O krok od tragedii
Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie /Straż pożarna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim poinformowała o wypadku, do którego doszło dziś o poranku na drodze lokalnej. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. 

Służby - po przybyciu na miejsce - zastały auto z uszkodzoną konstrukcją, wewnątrz którego znajdował się przytomny kierowca.

Zdeformowane elementy nadwozia uniemożliwiały mu jednak samodzielne opuszczenie samochodu oraz blokowały dostęp ratownikom pogotowia. Na miejsce został wezwany też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

Przy użyciu hydraulicznego sprzętu ratowniczego strażakom udało się uwolnić kierowcę, który trafił do szpitala w Grudziądzu. Służby zaapelowały do kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków, bo to najprawdopodobniej zbyt mocne przyciśnięcie gazu było przyczyną zdarzenia, które o mało nie zakończyło się tragedią.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: