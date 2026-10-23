Alert RCB, „w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”. Zachodnia Ukraina pod ostrzałem

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To kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę, m.in. na Kijów. Po godz. 4 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert RCB do mieszkańców części województwa lubelskiego i części podkarpackiego. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - informuje RCB. Działania na terenie Polski mają charakter prewencyjny.

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, m.in. ostrzałem Kijowa, alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa:

lubelskiego - powiaty: hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski,

- powiaty: hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, podkarpackiego - powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

W ciągu ostatnich godzin, według władz w Kijowie, Rosjanie wystrzelili co najmniej 21 rakiet balistycznych. Ukraina wysłała z kolei setki dronów w kierunku Moskwy.

Piątek to 1703. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że oczekuje na informację od wysłannika USA Steve'a Witkoffa, który w środę rozmawiał w Petersburgu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem o warunkach zawieszenia broni.