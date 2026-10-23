Alert RCB odwołany, zakończyły się działania polskiego lotnictwa. To była kolejna noc ataków na Ukrainę

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To była kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. Ok. godz. 4 nad ranem polskiego czasu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert RCB do mieszkańców części województwa lubelskiego i części podkarpackiego. W przestrzeni Polski operowało polskie lotnictwo. Po godz. 9:30 alert RCB został odwołany, a wcześniej poinformowano, że „zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP” w przestrzeni powietrznej.

AKTUALIZACJA [GODZ. 9:34]

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert. Polskie wojsko poinformowało, że „zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie”.

Poranny alert RCB i poderwanie myśliwców

W ukraińskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 50 rosyjskich dronów - głównie odrzutowych. Alerty powietrzne czerwone, czyli najwyższego stopnia, obowiązują na wschodzie kraju, natomiast żółte ostrzeżenia o możliwym ataku objęły także cześć zachodnich obwodów.

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę alert RCB został wysłany do odbiorców w Polsce na terenie części województw:

lubelskiego - powiaty: hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski,

- powiaty: hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, podkarpackiego - powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Ok. godz. 5.50 PANSA podała na platformie X, że z uwagi na działania lotnictwa wojskowego możliwe są opóźnienia lub wstrzymanie operacji lotniczych na lotnisku w Rzeszowie.

Piątek to 1703. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że oczekuje na informację od wysłannika USA Steve'a Witkoffa, który w środę rozmawiał w Petersburgu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem o warunkach zawieszenia broni.