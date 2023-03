"Odkryj Lublin - zainspiruj się historią naszego Miasta!" - to hasło nowego cyklu spacerów, w których mogą wziąć udział uczniowie lubelskich szkół. Miasto przygotowało 150 wycieczek, z których placówki mogą skorzystać w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Lublin / Shutterstock

150 wydarzeń zostało przygotowanych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są wśród nich miejskie spacery z przewodnikami, lekcje muzealne w Muzeum Narodowym oraz przejazdy zabytkowymi autobusami.

Odkrywany to, co nieoczywiste, to o czym nie dowiemy się z książek czy przewodników. Za pośrednictwem "Przewodników inspiracji" pokazujemy Lublin w sposób bardzo ciekawy, poprzez smaczki z historii naszego miasta, mając nadzieję, że zainspirujemy młodych ludzi do odkrywania i poszerzania wiedzy o swoim mieście - mówi wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Jak podkreślają organizatorzy chodzi o to, żeby uniknąć sztampy. Wydarzenia zostały przygotowane w oryginalnej i atrakcyjnej formie, a jednocześnie bardzo nowoczesnej i przystępnej.

Chcielibyśmy, żeby młodzież poznawała swoje miasto i stała się jego ambasadorami w świecie. Żeby czuli się dumni, że są Lublinianami - dodaje Stepaniuk-Kuśmierzak.