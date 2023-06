Lubelska policja bada okoliczności tragicznego wypadku na al. Witosa w Lublinie. W wyniku zderzenia dwóch aut zginęła 23-letnia kobieta. Dwie są ranne.

Wypadek miał miejsce kilka minut po północy na skrzyżowaniu al. Witosa z ul. Doświadczalną w Lublinie.

Jak wstępnie ustaliła policja, 22-letni kierowca audi jechał ul. Doświadczalną i na skrzyżowaniu z al. Witosa wymusił pierwszeństwo na volkswagenie, który jechał al. Witosa w kierunku centrum.

Pasażerka audi została w ciężkim stanie przewieziona do szpitala. Niestety, życia młodej kobiety nie udało się uratować - przekazała kom. Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji. Do szpitala trafili też kierowcy audi (22-latek) i volkswagena (20-latek). Od obu pobrano krew do badań na obecność alkoholu.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Lubelska / Policja

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.