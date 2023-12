Ponad milion złotych unijnej dotacji wyłudzili członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którą rozbili policjanci z Lublina. Zatrzymano 4 osoby. Podejrzani celowo zawyżali wartość realizowanego projektu, by dostać z UE jak najwięcej pieniędzy.

Zatrzymani przedsiębiorcy z powiatu puławskiego mają od 43 do 58 lat. Jak wyglądał mechanizm przestępstwa? Podejrzani prowadzili badania nad odnawialnymi źródłami energii, na co uzyskali dotację z UE. By była ona większa, zawyżyli wartość wszystkich podejmowanych działań i uczestniczyli w obrocie sfałszowanymi fakturami, dzięki czemu uzyskali ponad 1 milion złotych.

W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu sfałszowanych faktur w celu wyłudzenia dotacji unijnych. Po decyzji sądu wszyscy na trzy miesiące trafili do aresztu - informuje rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie nadkomisarz Kamil Gołębiowski.

Za zarzucone czyny podejrzanym grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zabezpieczyli dowody w postaci obszernej dokumentacji oraz gotówkę i złote monety o łącznej wartości blisko 30 tys. złotych. Wśród zatrzymanych jest 55-latka, która kierowała zorganizowaną grupą przestępczą.