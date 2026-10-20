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Wschodnia Polska z ostrzeżeniem. Kolejny atak na Ukrainę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (05:36) Aktualizacja: Dzisiaj, 20 października (06:45)

Nowy Alert RCB rozesłano we wtorek rano do mieszkańców województwa lubelskiego. Miało to związek z atakiem na Ukrainę.

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Wschodnia Polska z ostrzeżeniem. Kolejny atak na Ukrainę
Kolejny Alert RCB dla Lubelszczyzny (Zdjęcie ilustracyjne, autor: Shutterstock/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” – wiadomość o takiej treści rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny we wtorek po godz. 5:00 rano.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że ze względu na działania lotnictwa wojskowego zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie.

RCB odwołało alert ok. godz. 6:40.

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W poniedziałek podobnych ostrzeżeń było kilka. Ostatni alert odwołano już we wtorek, kwadrans po północy.


Źródło: RMF24
Tagi: alert RCB

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