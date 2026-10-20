Wschodnia Polska z ostrzeżeniem. Kolejny atak na Ukrainę

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” – wiadomość o takiej treści rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny we wtorek po godz. 5:00 rano.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że ze względu na działania lotnictwa wojskowego zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie.
RCB odwołało alert ok. godz. 6:40.
W poniedziałek podobnych ostrzeżeń było kilka. Ostatni alert odwołano już we wtorek, kwadrans po północy.