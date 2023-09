W Lublinie ruszyła kolejna edycja programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Badaniami objęci zostaną uczniowie drugich klas szkół podstawowych.

/ Materiały prasowe

Problemy ze wzrokiem dotykają coraz młodszych uczniów i są czynnikiem ryzyka rozwoju wielu poważnych chorób okulistycznych. Prowadzone w ramach naszego programu nieinwazyjne badania okulistyczne pozwolą na wczesne zdiagnozowanie problemów ze wzrokiem u dzieci i co ważne, wdrożenie odpowiedniego leczenia w okresie, w którym efekty kliniczne są najlepsze - podkreśla zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych Monika Lipińska.

W ramach kontroli wzroku można sprawdzić: ostrości widzenia, widzenie barw i ustawienie gałek ocznych. Rodzice dostaną informację o wynikach badań, a w przypadku wykrycia wady wzroku propozycję dalszego postępowania diagnostycznego i leczenia.

Badania będą prowadzone w szkolnych gabinetach. Aby dziecko mogło z nich skorzystać, wystarczy pisemna zgoda rodzica.

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku jest realizowany w Lublinie od 2015 roku. Miasto co roku przeznacza na ten cel 100 tys. zł. Do tej pory przebadano ponad 11 tys. lubelskich uczniów. Tegoroczna edycja potrwa do połowy listopada.