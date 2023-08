Miasto po raz kolejny rozpoczyna akcję bezpłatnej sterylizacji zwierząt żyjących na terenie Lublina. Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą już umawiać wizyty zwierzaków w wybranych lubelskich lecznicach. Dodatkowo właściciele psów mogą bezpłatnie zaczipować swojego pupila.

W tym roku ponownie zapewniamy mieszkańcom opiekującym się psami i kotami możliwość skorzystania z bezpłatnych usług gabinetów weterynaryjnych w zakresie sterylizacji i czipowania psów. Sterylizacja to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt oraz braku kontroli nad ich rozmnażaniem, zaś czipowanie czworonogów ułatwia ich odnalezienie i powrót do domu w przypadku zaginięcia. Zachęcamy do kontaktu z lecznicami biorącymi udział w tegorocznej edycji akcji. Liczba miejsc jest ograniczona - mówi Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Które gabinety włączyły się w akcję?

Bezpłatne usługi czipowania psów oraz sterylizacji psów i kotów właścicielskich wykonywane są przez:

Gabinet Weterynaryjny Eurovet, lek. wet. Robert Paluch, ul. Henryka Halickiego 3, tel. 605 666 101;

Gabinet Weterynaryjny Unicka, lek. wet. Izabela Pisulak, ul. dra Gustawa Dolińskiego 2/U5, tel. 695 196 984;

Gabinet Weterynaryjny Felin, lek. wet. Izabela Bukowska, ul. Władysława Jagiełły 10, tel. 501 478 435;

Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Jacek Pyzik, ul. Władysława Kunickiego 74, tel. 81 744 18 05.

Osoby sprawujące opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Lublina, mogą skorzystać z usługi bezpłatnej ich sterylizacji w poniższych lokalizacjach:

Przychodnia Weterynaryjna "AgiVet" Sławin, lek. wet. Agnieszka Bajor-Kicińska, ul. Sławinkowska 106, tel. 537 758 402;

Do kogo skierowana jest akcja?

Akcja skierowana jest do właścicieli psów i kotów mieszkających i utrzymujących zwierzęta na terenie Lublina oraz do społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy posiadają legitymację Społecznego Opiekuna Kotów wydaną przez Urząd Miasta Lublin lub legitymację organizacji pozarządowej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Terminy wizyt w poszczególnych lecznicach należy umawiać telefonicznie.

Akcja realizowana jest w ramach trzech projektów Budżetu Obywatelskiego: O-33 - "Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt", O-51 - "Zadbajmy o zwierzęta" oraz O-66 - "Opieka nad kotami wolno żyjącymi".

W ubiegłym roku w ramach projektu z VIII edycji Budżetu Obywatelskiego pn. "Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!" wysterylizowano 166 psów i 124 koty właścicielskie oraz 293 koty wolno żyjące, a także zaczipowano 193 psy.