Trzecie w tym roku trojaczki urodziły się w szpitalu klinicznym przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Dwie dziewczynki i chłopiec przyszli na świat w 29. tygodniu ciąży. Czują się dobrze i ważą już po około 2 kg.

O narodzinach trojaczków poinformowała rzecznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Alina Pospischil.

Dwie dziewczynki i chłopiec przyszli na świat w 29. tygodniu ciąży. Pierwszy był Marcel ważący w dniu porodu 1220 gramów, następnie 1130-gramowa Marlenka i zaledwie 1020-gramowa Milenka - podała rzecznik.

Zwróciła uwagę, że trzecie narodziny trojaczków w roku są rzadkością i stanowią dla szpitala wyjątkowe wydarzenie. Aktualnie dzieci mają sześć tygodni i ważą odpowiednio: 2380 gramów, 1820 gramów i 2 kilogramy.



Nie są to trojaczki jednoowodniowe, każde z dzieci jest inne. Po urodzeniu, co jest typowe dla noworodków tak przedwcześnie urodzonych, wymagały intensywnego leczenia, wsparcia oddechowego, podawania surfaktantu egzogennego stosowanego w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania, a także mieszanego żywienia - przez zgłębnik dożołądkowy oraz kroplówkami - przekazała dr n. med. Eulalia Majewska, kierująca Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4 w Lublinie.



Obecnie trojaczki czują się dobrze, nie przebywają już w inkubatorach, oddychają samodzielnie i jedzą przez smoczki. Chłopiec osiągnął już odpowiednią masę i sprawność, został zaszczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień i jest gotowy do wypisu ze szpitala.

Mamy nadzieję, że wkrótce będzie to możliwe także dla dziewczynek - dodała dr n. med. Majewska.