Ci, którzy poszli do szkoły jako 7-latkowie i część 6-latków, która trafiła do podstawówek - to uczestnicy rekrutacji do szkół średnich, która rozpocznie się w poniedziałek, 16 maja. Miasto Lublin przygotowało w związku z tym o 30 procent więcej miejsc niż w ubiegłym roku.