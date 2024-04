W najbliższą niedzielę, 21 kwietnia w Lublinie odbędą się zawody biegowe na dystansie 10 km pn. „Wiosenna Dycha. Z tego powodu między godz. 10.00 a 11.30 pojawią się utrudnienia w ruchu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Około 800 osób weźmie udział w niedzielnym biegu "Wiosenna dycha", który odbędzie się w Lublinie. To oznacza, że pojawią się czasowe utrudnienia w ruchu.

Trasa biegu obejmuje: start z al. Bryńskiego, dalej al. Bryńskiego do ul. Krężnickiej, ul. Krężnicką do ul. Cienistej, z ul. Cienistej na drogę dla rowerów wzdłuż Zalewu Zemborzyckiego do al. Bryńskiego, meta w Ośrodku "Słoneczny Wrotków".

Na czas rozgrywania zawodów zamknięta będzie dla ruchu ul. Krężnicka, na odcinku od al. Bryńskiego do Cienistej oraz odcinek ul. Cienistej do wysokości ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy.