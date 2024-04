Do 19 kwietnia potrwa w Lublinie zbiórka metalowych łyżek wszelkiego zastosowania: stołowych, wazowych, a nawet do butów. To akcja artystyczna, a łyżki mają posłużyć do budowy instalacji artystycznej, która pojawi się w centrum Lublina 1 czerwca podczas Nocy Kultury

Im więcej łyżek uzbieramy, tym lepiej - mówi Aleksandra Stefanek z Warsztatów Kultury / Dominik Smaga / RMF24 Może jakaś stara łyżka zalega na dnie szuflady albo nie mamy zestawu, albo dostałyśmy tę łyżkę od jakiejś ważnej osoby i chcemy, żeby miała jakie przeznaczenie większe. Może być kilka powodów. Myślę, że każdy będzie dobry, aby ją tutaj do nas dostarczyć - mówi Aleksandra Stefanek z Warsztatów Kultury, które prowadzą zbiórkę łyżek na potrzeby Nocy Kultury zaplanowanej na 1/2 czerwca. Tej nocy centrum miasta ma się zapełnić instalacjami artystycznymi, a jedna z nich będzie wykonana przez Agatę Zwierzyńską właśnie z metalowych łyżek. Każdej wielkości, zastosowania. Ważne, żeby były czyste. Mogą być stare, powyginane - zastrzega Aleksandra Stefanek. Przyznaje, że nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie będzie się znajdowała ta instalacja. Ma to zależeć od tego, ile łyżek uda się uzbierać. Im więcej, tym lepiej - mówi. Łyżki można przynosić do 19 kwietnia do Warsztatów Kultury przy ul. Grodzkiej 7. Oddając łyżkę można również w kilku zdaniach opisać jej historię. Z tych historii stworzona ma być wirtualna galeria. Zobacz również: Powstaje specjalna grupa do trudnych pożarów. Bez wozu, pieszo, z plecakiem

