Od dziś kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu w centrum Lublina. Ma to związek z wyburzaniem dwóch budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Staszica. W rejonie szpitala obowiązuje ruch wahadłowy. Pod koniec tygodnia nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

O dzisiaj do środy zaplanowane jest wyburzanie budynków znajdujących się bezpośrednio przy ul. Staszica. Od piątku do czwartku (10-13 października) obowiązuje ruch wahadłowy. W budynkach szpitalnych położonych w rejonie wyburzanych obiektów wprowadzono ograniczenie odwiedzin pacjentów.

W piątek i sobotę (14 i 15 października) ulica Staszica będzie całkowite zamknięta dla ruchu. Kierowcy, którzy wjadą w ul. Staszica, będą mieli problemy z zawróceniem, zwłaszcza od strony Radziwiłłowskiej. Należy spodziewać się, że centrum będzie zatłoczone bardziej, niż zwykle - zwłaszcza ul. Dolna 3 maja i Aleja Solidarności.

Całkowicie wstrzymany będzie ruch pieszy wzdłuż nowego budynku szpitala do jednostek zlokalizowanych przy ul. Staszica 16. Wjazd do Izby Przyjęć przy Staszica 11 będzie się odbywał tylko od ul. Radziwiłłowskiej do piątku, 14 października.

14 i 15 października nie będzie funkcjonować kilka szpitalnych jednostek:

Izba Przyjęć Ogólna,

Izba Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych,

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna,

Zakład Endoskopii (w zakresie pacjentów ambulatoryjnych),

Poradnia Hepatologiczna.

Nie będzie też można odwiedzać pacjentów hospitalizowanych we wszystkich jednostkach szpitala zlokalizowanych przy ul. Staszica 16.