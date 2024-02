Z powodu protestu rolników są utrudnienia na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (Lubelskie); demonstranci przepuszczają tam od jednego do dwóch tirów na godzinę - poinformowała PAP policja.

Rolniczy protest /zdjęcie ilustracyjne/ / Piotr Molecki / East News

Policja podała, że protesty rolników powodujące czasowe utrudnienia w ruchu rozpoczęły się w piątek w 18 miejscach na drogach w województwie lubelskim, w tym na trasach do przejść granicznych z Ukrainą.

Kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji poinformowała, że rolnicy protestują w miejscowości Okopy na drodze krajowej nr 12 do przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie co godzinę przepuszczają po jednym pojeździe ciężarowym w kierunku Polski i Ukrainy. Protestuje ok. 450 osób, na miejscu jest blisko 100 samochodów osobowych i ok. 80 ciągników rolniczych - powiedziała.

Jak podała Czyż, około południa kolejka tirów do przejścia granicznego miała 16 km, sięgała miejscowości Antonin i stało w niej 480 tirów. Liczymy się z tym, że kolejka najprawdopodobniej będzie się wydłużać - powiedziała Czyż. Zgodnie ze zgłoszeniem, protest potrwa do 9 marca.

Przed przejściem granicznym w Hrebennem - przekazała mł. asp. Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim - rozpoczęły się w piątek dwa zgromadzenia, z których pierwsze zakończy się dzisiaj, a drugie potrwa do 10 marca. W protestach uczestniczy kilkadziesiąt osób z ok. 100 ciągnikami.

Protestujący przepuszczają dwie ciężarówki na godzinę - powiedziała Pawłowska, dodając, że kolejka tirów zmierzających na Ukrainę zaczyna się przed Lubyczą Królewską, czyli ok. 8 km od granicy. Spodziewa się, że ciężarówek oczekujących na przekroczenie granicy będzie przybywać.

Asp. szt. Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji poinformowała, że utrudnienia występują na ulicy Nowej i Kolejowej przy wjeździe na stację przeładunkową Linii Hutniczej Szerokotorowej, która znajduje się na trasie kolejowej z Ukrainy do Polski. W piątek - przekazała Krystkowiak - na miejscu protestu było ok. 150 ciągników. Ze zgłoszenia wynika, że zgromadzenie potrwa do 22 lutego.

W piątek rano w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku stało ok. 600 pojazdów ciężarowych, a czas oczekiwania wynosił 23 godziny, natomiast w Hrebennem w 21-godzinnej kolejce stało 315 pojazdów.

Rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Poprzednio protestowali 24 stycznia.