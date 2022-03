​Od środy w lubelskich szkołach będzie pracować 47 nauczycieli i pedagogów z Ukrainy. Koszt zatrudnienia pokryją amerykańscy darczyńcy ze stowarzyszenia "Care" poprzez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To pilotażowy program zatrudnienia przy zewnętrznym finansowaniu z poza budżetu samorządu czy państwa.

Podpisanie umowy między Miastem Lublin i PCPM / Krzysztof Kot, RMF FM

Dzisiaj podpisano umowę między miastem Lublin oraz Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. Program zatrudnienia potrwa do końca roku szkolnego.

Darczyńcy z USA pokryją koszty

Chcemy pomóc im w usamodzielnieniu się i stworzyć możliwość zatrudnienia. Ich zadaniem będzie wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców w integracji oraz wspólnej pracy, co jest niezwykle ważne dla dzieci rozpoczynających naukę w lubelskich szkołach. Cieszę się, że Lublin jest pierwszym miastem w Polsce realizującym tego typu projekt - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej realizuje programy Cash for Work w oparciu o wytyczne ONZ - Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. To pierwszy taki projekt w Polsce dotyczący uchodźców z Ukrainy. Miasto mogłoby ich zatrudnić bezpośrednio, ale wiązałoby się to z obciążeniem dla budżetu. Tutaj wszelkie koszty związane z wynagrodzeniami i składkami pokryją darczyńcy z USA.

Cytat Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Lublinem, który od samego początku rosyjskiego ataku na Ukrainę, wspólnie z organizacjami pozarządowymi uruchomił szeroki pakiet działań pomocowych na rzecz uciekających przed wojną ukraińskich obywateli - mówi Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Na czym będzie polegać praca nauczycieli z Ukrainy?

Opieką asystenta z Ukrainy objęto 39 lubelskich szkół, w tym 31 szkół podstawowych i 8 ponadpodstawowych. W zależności od liczby dzieci z Ukrainy uczących się w danej szkole, przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Dodatkowo jedna osoba w roli koordynatora wszystkich asystentów pracować będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Wszystkie osoby rozpoczną pracę 30 marca.

Praca asystenta z Ukrainy będzie wykonywana przez 6 godzin dziennie (30 tygodniowo) przez 3 miesiące. Do udziału w projekcie ukraińscy nauczyciele zgłosili się przez ankiety dystrybuowane przez Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie i Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Do tej pory miejskie przedszkola i szkoły przyjęły 1538 wychowanków i uczniów z Ukrainy, w tym: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 261 osób; do szkół podstawowych - 1194 uczniów; do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia - 79 osób oraz do szkoły muzycznej - 4 osoby. Do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Lublin przyjęto 180 osób.