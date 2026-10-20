Ukraińcy zakończyli poszukiwania na Lubelszczyźnie. „Szczątki kobiet, dzieci i mężczyzn”

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Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP) poinformował o zakończeniu prac poszukiwawczych w Łaskowie w województwie lubelskim. W odkrytych grobach zbiorowych i pojedynczych odnaleziono szczątki ponad 40 osób – przekazał UINP w komunikacie. Według źródeł historycznych podczas masowego mordu na Ukraińcach w Łaskowie 10 marca 1944 roku zginęło ponad 300 osób.

„Zakończyły się badania poszukiwawcze we wsi Łasków w województwie lubelskim w Polsce. W ich wyniku odkryto groby zbiorowe i pojedyncze. Według wstępnych szacunków na badanym terenie odnaleziono szczątki ponad 40 osób: kobiet, dzieci i mężczyzn” – oświadczył w komunikacie UINP.

Instytut wyjaśnił, że dokładniejsze ustalenie wieku, płci i przyczyny śmierci pochowanych będzie możliwe podczas dalszych badań ekshumacyjnych, które UINP zamierza przeprowadzić wiosną 2027 roku.

„W ostatnim dniu prac poszukiwawczych wykonano wykopy sondażowe i częściowo odsłonięto jeden z grobów zbiorowych, w którym odnaleziono szczątki ośmiu osób. Na zakończenie ekspedycji jej uczestnicy zapalili znicze, oddając tym samym hołd niewinnie zamordowanym Ukraińcom” — podkreślono w komunikacie na Facebooku.

Masowy mord w marcu 1944 r.

UINP podał także rys historyczny poszukiwań. „Według różnych źródeł historycznych podczas masowego mordu na Ukraińcach w Łaskowie 10 marca 1944 roku zginęło ponad 300 osób. W toku badań historyków i ekspertów z Ukrainy i Polski ustalono dane 327 mieszkańców Łaskowa, którzy zginęli w 1944 roku. Niektórzy historycy podają jednak większą liczbę ofiar – około 350 osób. Ostateczna liczba może zostać ustalona w toku dalszych badań” – zaznaczył Instytut.

Prace poszukiwawcze od 6 października

Prace prowadzone przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej się zakończyły. Zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mieliśmy tam swoich dwóch obserwatorów, którzy patrzyli, jak te prace przebiegają - powiedział dr Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej.

Poszukiwania w Łaskowie trwały od 6 października. Prowadzone były w ramach realizacji uzgodnień wypracowanych przez ukraińsko-polską grupę roboczą ds. godnych pochówków.

W ubiegłym tygodniu UINP informował, że w Łaskowie znaleziono szczątki około 30 osób. W komunikacie podał, że Ukraińcy w Łaskowie zginęli w następstwie ataków oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w marcu 1944 r.