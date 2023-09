22-latek ukradł słodycze warte kilkadziesiąt złotych, jednak przed sądem odpowie za szczególnie zuchwała kradzież. Młody mężczyzna, chcąc uniknąć zatrzymania, wyrwał się pracownicy sklepu i odepchnął ją. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Zatrzymany 22-latek przyznał się do zarzutów / Włodawska Policja / Policja

W minioną środę do włodawskiej komendy przyszła pracownica jednego ze sklepów spożywczych, która zgłosiła kradzież słodyczy. Kobieta próbowała zatrzymał młodego mężczyznę, ale ten wyrwał się i odepchnął kobietę przez co udało mu się uciec.

Wartość strat wynosiła kilkadziesiąt złotych.

22-latek został zatrzymany w jednym z domów we Włodawie już kilka godzin później. Młody mężczyzna trafił do aresztu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży zuchwałej, do której się przyznał. Tłumaczył swoje zachowanie brakiem pieniędzy.

Młodemu mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. Wobec 22-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.