Niebawem w Lublinie zacznie się kręcenie filmu "The Real Pain" w reż. Jesse Eisenberga; trwa nabór statystów - przekazał w piątek ratusz. To okazja, by pokazać filmowy potencjał Lublina w kinie światowego formatu - oceniła wiceprezydent miasta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Stare Miasto w Lublinie / Wojciech Jargilo / PAP Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin poinformowała, że zgłoszenia kandydatów na statystów przyjmuje agencja aktorska Sceneria. Poszukiwane są osoby dorosłe i dzieci w każdym wieku. Zdjęcia w przestrzeni miasta - wskazano - mają się zacząć za kilka tygodni. Jak podano, film fabularny pt. "The Real Pain" koncentruje się na napiętych relacjach między kuzynami - Benjim (w tej roli Kieran Culkin, znany z roli Romana Roya w serialu "Sukcesja") i Davidem (w tej roli Jesse Eisenberg). Ma strukturę filmu drogi, zaczynającego się w Nowym Yorku i Warszawie, a kończącego w Krasnymstawie. "Po drodze bohaterowie odwiedzają niektóre z ważnych polskich obiektów kulturalnych i historycznych, w większości zlokalizowanych w Lublinie. Obraz będzie realizowany w języku angielskim. Szeroką widownię zyska dzięki międzynarodowej dystrybucji w kinach, pokazach na światowych festiwalach filmowych i publikacji na platformach streamingowych" - przekazał ratusz. Współproducentem ze strony polskiej - poinformowano - jest firma filmowa Extreme EmoDons Ewy Puszczyńskiej z Łodzi znana z realizacji takich filmów jak: "Inland Empire" Davida Lyncha, "Ida" i "Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego, "Quo Vadis Aida" Jasmily Zbanic i "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. Zastępca prezydenta miasta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak - cytowana w komunikacie - wskazała, że realizacja filmu będzie okazją, żeby zaprezentować filmowy potencjał Lublina w "kinie światowego formatu". "Podjęta współpraca potwierdza pozycję Lublina jako miasta filmowego, docenianego ze względu na dostępność i różnorodność plenerów, ale też oferującego skuteczne i atrakcyjne wsparcie dla ekip filmowych" - przekazała. Boguta przypomniała, że w ubiegłym roku na lubelskim Starym Mieście kręcono polsko-kanadyjski film "Przysięga Ireny" w reżyserii Louise Archambault. Obraz opowiada prawdziwą historię Ireny Gut Opdyke, Polki, odznaczonej w 1982 r. medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Scenariusz napisał Dan Gordon, autor oskarowego "Rain man'a". W rolach głównych zagrali Sophie Nelise i Dougray Scott. Premiera jesienią tego roku. Eisenberg pochodzi z rodziny żydowskiej, a jego przodkowie mieszkali kiedyś w Polsce. Aktor nie po raz pierwszy podejmie temat II wojny światowej. W 2020 roku premierę miał film "Niezłomni", w którym wcielił się w rolę Marcela Marceau. "A Real Pain" nie jest jedynym projektem, nad którym aktualnie pracuje. Aktor ukończył już zdjęcia do filmu "Manodrome", w którym wcieli się w rolę kierowcy Ubera, a zarazem zapalonego kulturysty. Eisenberga będzie można zobaczyć też w serialowym dramacie pt. "Fleishman Is in Trouble". Zobacz również: Niemowlę przestało oddychać. Akcja ratunkowa na przejściu granicznym

Wjechał subaru w barierki. Potem podpalił auto i uciekł

41-latka oskarżona o spowodowanie wybuchu, w którym zginęło małżeństwo

​Sprzedawali cudze samochody