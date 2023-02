Trudne warunki drogowe panują w północno-wschodniej części Lubelszczyzny w związku z nocnymi opadami śniegu - przekazały służby. Obecnie na drogach wojewódzkich pracuje 11 solarek i 5 piaskarek. Niewykluczone, że w ciągu dnia poprószy jeszcze śnieg.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Kamil Jakubowski, w nocy na Lubelszczyźnie padał śnieg, a temperatura wahała się od minus 1,1 st. C do plus 1 st. C. Zaznaczył, że wszystkie drogi są przejezdne, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, głównie w północno-wschodniej części regionu.

"Zajeżdżony śnieg z nawierzchnią czarną w koleinach występuje m.in. w okolicach Janowa Podlaskiego, Terespola, Łukowa, Sławatycz, Włodawy i Dorohuska" – poinformował rzecznik.

Zajeżdżoną cienką warstwę śniegu można napotkać w okolicy Radzynia Podlaskiego, Parczewa, Lubartowa, Ostrowa Lubelskiego, Sosnowicy, Łęcznej i Niemiec.

Na wschodzie Lubelszczyzny, w okolicach Chełma, Rejowca Fabrycznego i Siennicy Różanej, drogi mogą być lokalnie śliskie.

Według IMGW opady niewielkiego śniegu mogą się jeszcze pojawić w województwie lubelskim między godz. 10 a 11 oraz ok. godz. 16. W godzinach wieczornych, szczególnie w centrum Lubelszczyzny spodziewane są natomiast opady deszczu