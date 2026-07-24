Tragedia w Puławach. Ciała dwojga młodych ludzi w mieszkaniu

RMF24

Ciała dwojga młodych ludzi znaleziono w mieszkaniu jednego z bloków w Puławach na Lubelszczyźnie. Sprawę bada prokuratura, na razie wszystko wskazuje na to, że mąż zabił żonę, a później siebie - informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.

Ciała odkryto w zamkniętym od wewnątrz mieszkaniu. Drzwi wyważyli strażacy zaalarmowani przez mężczyznę zaniepokojonego brakiem kontaktu z bratem, który nie pojawił się w pracy.

Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że mąż udusił żonę, a później sam targnął się na swoje życie.

Ofiary to młodzi ludzie. Mężczyzna miał 28 lat, kobieta - 29. Byli około roku po ślubie. Niedawno wrócili z wakacji – relacjonuje reporter RMF FM.

Telefony zaufania

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia: