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Tragedia w Puławach. Ciała dwojga młodych ludzi w mieszkaniu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (15:05)

Ciała dwojga młodych ludzi znaleziono w mieszkaniu jednego z bloków w Puławach na Lubelszczyźnie. Sprawę bada prokuratura, na razie wszystko wskazuje na to, że mąż zabił żonę, a później siebie - informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.

Tragedia w Puławach. Ciała dwojga młodych ludzi w mieszkaniu
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Ciała odkryto w zamkniętym od wewnątrz mieszkaniu. Drzwi wyważyli strażacy zaalarmowani przez mężczyznę zaniepokojonego brakiem kontaktu z bratem, który nie pojawił się w pracy.

Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że mąż udusił żonę, a później sam targnął się na swoje życie. 

Ofiary to młodzi ludzie. Mężczyzna miał 28 lat, kobieta - 29. Byli około roku po ślubie. Niedawno wrócili z wakacji – relacjonuje reporter RMF FM.

Telefony zaufania

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: Puławy

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