Tragedia w Puławach. Ciała dwojga młodych ludzi w mieszkaniu

Ciała odkryto w zamkniętym od wewnątrz mieszkaniu. Drzwi wyważyli strażacy zaalarmowani przez mężczyznę zaniepokojonego brakiem kontaktu z bratem, który nie pojawił się w pracy.
Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że mąż udusił żonę, a później sam targnął się na swoje życie.
Ofiary to młodzi ludzie. Mężczyzna miał 28 lat, kobieta - 29. Byli około roku po ślubie. Niedawno wrócili z wakacji – relacjonuje reporter RMF FM.
Telefony zaufania
Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
- 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.