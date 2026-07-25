Tragedia w Łukowcu. Kierowca osobówki zginął na miejscu

Tragedia w Łukowcu
W sobotni poranek na DK19 w Łukowcu w Lubelskiem doszło do tragicznego wypadku.
Samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca osobówki zmarł na miejscu.
Jak poinformowała lubartowska policja, trasa jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na drogi alternatywne i apelują o wybieranie innych tras przelotowych.
Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności - podali funkcjonariusze.