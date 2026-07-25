Tragedia w Łukowcu. Kierowca osobówki zginął na miejscu

RMF24

Mężczyzna zginął na miejscu - to tragiczny finał zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Do wypadku doszło o poranku na drodze krajowej nr 19 w Łukowcu w województwie lubelskim. Droga jest zablokowana.

Tragiczny wypadek na DK19 w Łukowcu; fot. Policja Lubartowska

Tragiczny wypadek na DK19 w Łukowcu; fot. Policja Lubartowska / Policja

Tragedia w Łukowcu

W sobotni poranek na DK19 w Łukowcu w Lubelskiem doszło do tragicznego wypadku.

Samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca osobówki zmarł na miejscu.

Jak poinformowała lubartowska policja, trasa jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na drogi alternatywne i apelują o wybieranie innych tras przelotowych.

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Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności - podali funkcjonariusze.

Policja Lubartowska / Policja