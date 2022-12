Dziś i jutro w sklepach w całej Polsce spotkacie wolontariuszy Caritasu. Rozpoczęła się XXI Ogólnopolska Zbiórka Żywności "Tak. Pomagam!", Zebrane produkty trafią do najuboższych rodzin oraz do placówek Caritasu, by mogły one przygotować świąteczne posiłki.

Akcja Caritas "Tak. Pomagam!" / Krzysztof Kot / RMF24 Zbiórka jest prowadzona m.in. w Lublinie. Zbieramy, jak co roku żywność z długim terminem przydatności do spożycia: olej, mąkę, kaszę makarony i słodycze, bo trochę słodkości w święta, zwłaszcza dla dzieci to coś bardzo miłego - mówiła reporterowi RMF FM Joanna Bańczerowska z lubelskiej Caritas. Lubię pomagać. Sama byłam w różnych sytuacjach i wiem, że pomagać trzeba - podkreślała jedna z lublinianek, która przekazała na zbiórkę m.in. groszek konserwowy i kukurydzę w puszce na "pyszną, świąteczną sałatkę". Akcja jest prowadzona przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. Do koszy ustawionych za liniami kas można włożyć artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, m.in. cukier, olej, kasze, ryż, makaron, czekoladę, ciastka, cukierki, herbatę i kawa. Każdy z nich przyda się przy przygotowaniu świątecznych posiłków. Jak podkreślają organizatorzy Boże Narodzenia to czas, kiedy każdemu potrzebna jest bliskość drugiego człowieka, a poprzez prosty gest możemy pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Opracowanie: Małgorzata Wosion