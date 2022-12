Policjanci z Włodawy (woj. lubelskie) zatrzymali 19-latka, który nożem zaatakował swoją matkę. Do zdarzenia doszło po tym, jak 41-latka wróciła do domu i zastała będącego pod wpływem alkoholu, agresywnego syna. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec matki.

/ Lubelska Policja /

Do tego zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20 w gminie Urszulin. 41-latka wróciła do domu i zastała będącego pod wpływem alkoholu syna. Ten był w stosunku do niej agresywny i wszczął awanturę, grożąc przy tym pozbawieniem jej życia. Ponadto nożem ranił ją w rękę.

Mężczyzna był tak agresywny, że policjanci musieli użyć wobec niego siły fizycznej. Został skuty kajdankami. Na szczęście pomoc medyczna nie była potrzebna zranionej kobiecie.

19-letni mieszkaniec powiatu włodawskiego został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Mężczyzna znany jest policjantom.

Dziś Sąd Rejonowy we Włodawie zadecyduje o jego tymczasowym areszcie. Za kierowanie gróźb karalnych grozi mu do lat 2 więzienia.