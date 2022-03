Warsztaty, wykłady i spotkania przygotowane przez publiczne uczelnie są w programie Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się od 18 do 24 września w Lublinie. Organizatorzy spodziewają się, że w tegorocznej edycji liczba potwierdzonych rezerwacji przekroczy 30 tys.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W ramach siedemnastej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki lubelskie uczelnie przygotowały w sumie 1340 projektów, np. warsztaty, wykłady i spotkania, m.in. z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Robertem Huberem, fizykiem i pionierem teorii informacji prof. Charlesem H. Bennettem i językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem.

Jak poinformowali organizatorzy, do wtorku zarezerwowano niemal 26 tys. miejsc, z czego 24,5 tys. zostało już potwierdzonych przez uczestników. Sądzę, że w tym roku przekroczymy 30 tys. potwierdzonych rezerwacji - powiedział odpowiedzialny za obsługę serwisu internetowego LFN dr Andrzej Zykubek z KUL.



Zykubek poinformował, że osoby, dla których zabrakło miejsc na poszczególne wydarzenia, mogą się zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej www.festiwal.lublin.pl i poczekać, aż ktoś zrezygnuje z udziału. System jest tak skonstruowany, że osoby zalogowane - nawet, jeżeli na projekt nie ma wolnych miejsc, mogą poprosić o poinformowanie, jeśli miejsca się zwolnią. W momencie, gdy ktoś rezygnuje, system o tym powiadamia; osoby dostają na maila informację, że miejsca się zwalniają - powiedział Zykubek.



Jak poinformował, część atrakcji spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że zaplanowano 80 dodatkowych pokazów. To odpowiedź kierowników projektów na prośby i zainteresowanie ze strony uczestników festiwalu - powiedział Zykubek.



Według zapowiedzi organizatorów wszystkie projekty przygotowane w ramach tegorocznej edycji LFN potrwają w sumie 2500 godzin. O skali przedsięwzięcia może świadczyć również to, że tegoroczny festiwal będzie się odbywał w stu różnych obiektach, 383 salach wykładowych, a w przygotowanie projektów zaangażowanych jest 1640 osób. To ogromna drużyna pasjonatów nauki - powiedział Zykubek.



Część spotkań w ramach Festiwalu odbędzie się online, a część w formie hybrydowej: na żywo i online. Festiwal wykracza poza granice Lublina - powiedział Zykubek. Dodał, że w ramach imprezy zaplanowano także atrakcje w Puławach, Zamościu i Chełmie.



Spotkania na żywo odbędą się w reżimie sanitarnym. W zależności od wydarzenia do dyspozycji uczestników oddane będzie co drugie lub co trzecie miejsce siedzące. Opiekunowie grup i uczestnicy przedsięwzięć będą wypełniali tzw. oświadczenia covidowe. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem - powiedział Zykubek. Dodał, że na wszystkie projekty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Żeby wziąć w nich udział należy zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej. To nie jest nasza fanaberia, tylko wymóg bezpieczeństwa związany z sytuacją pandemiczną. Dzięki temu możemy kontrolować liczbę uczestników biorących udział w projektach, możemy utrzymywać z nimi kontakt - wyjaśnił Zykubek.



Lubelski Festiwal Nauki jest największą na Lubelszczyźnie i jedną z największych w Polsce imprez upowszechniających naukę. Głównym celem festiwalu jest promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie.



Oferta programowa Lubelskiego Festiwalu Nauki pokazuje, jak duży potencjał naukowo-badawczy mają lubelskie uczelnie. Życzyłbym sobie, żeby przy okazji tej kooperacji, która owocnie rozwija się od kilkunastu lat, żebyśmy budowali potencjał również dla akademickiego Lublina - powiedział rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podczas wtorkowej konferencji prasowej.



Uroczyste rozpoczęcie siedemnastej edycji LFN zaplanowano na najbliższą sobotę w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka". Wystąpią "Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie" - orkiestra złożona ze studentów i uczniów pod batutą jej założyciela - dr. hab. Tomasza Momota. Koncert będzie transmitowany m.in. przez Urząd Miasta Lublin.



W sobotę o godz. 21 na Placu Litewskim w Lublinie odbędzie się premiera pokazu fontann pn. "Symfonia nauki". Scenariusz pokazu zakłada prezentację dokonań lubelskiego środowiska naukowego. Autorem scenariusza jest Łukasz Witt-Michałowski, a za muzykę i udźwiękowienie odpowiada Piotr Bańka. Pokaz również będzie transmitowany przez uczelnie na Facebooku.



W niedzielę od godz. 10 do 16 na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur obędzie się Lubelski Piknik Naukowy. W programie m.in. pokazy upowszechniające naukę, występy teatralne, taneczne i chórów akademickich. Wśród uczestników organizatorzy rozdawać będą maskotki tegorocznej edycji LFN - lubelskiego koziołka. Do rozdania będzie około tysiąc sztuk. Podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego zostanie także podjęta próba pobicia rekordu Guinnessa na największy w kraju polimer, tzw. SLIME.



Najważniejszym elementem LFN będą projekty lubelskich uczelni publicznych przygotowane w celu promocji i popularyzacji nauki. W programie znajdują się m.in. wykłady, warsztaty i pokazy dla młodzieży. Zajęcia odbywać się będą od 20 do 24 września. Organizatorzy zaplanowali też spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki m.in. laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Robertem Huberem, czy słynnym fizykiem i współautorem koncepcji teleportacji kwantowej prof. Charlesem H. Bennettem oraz polskim językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem. Spotkania odbędą się w Dużej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS "Chatka Żaka". Zapisy na spotkania rozpoczną się w najbliższy piątek o godz. 7.00 na stronie festiwalu.



Lubelski Festiwal Naukowy organizowany jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską. Budżet projektu to ponad 721 tys. zł, z czego ponad 591 tys. zł pochodzi z dofinansowania MEiN.