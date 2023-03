Sąd rodzinny zadecydował o umieszczeniu w ośrodku wychowawczym 16-letniej Gabrieli P., która jest podejrzana o pomocnictwo w związku ze śmiertelnym pobiciem 16-letniego Eryka w centrum Zamościa. Nastolatek zmarł tydzień temu.

Wczoraj odbył się pogrzeb Eryka / Karol Zienkiewicz / PAP

Sąd rodzinny zadecydował o tymczasowym umieszczeniu w okręgowym ośrodku wychowawczym 16-letniej Gabrieli P. Nastolatka jest podejrzana o pomocnictwo w związku ze śmiertelnym pobiciem 16-letniego Eryka.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła poinformował, że prokuratura wnioskowała o umieszczenie nastolatki w schronisku dla nieletnich, ale sąd wybrał inny "tymczasowy środek izolacyjny".

Mówiąc o okolicznościach śmiertelnego pobicia prokurator przypomniał, że - według ustaleń śledczych - Gabriela P. "nie brała udziału w przemocy", ponieważ stała w oddaleniu od miejsca zdarzenia. Nie brała bezpośrednio udziału w tym zdarzeniu, natomiast ułatwiła popełnienie przestępstwa poprzez wskazanie sprawcom m.in. o której godzinie Eryk kończy lekcje i wskazała go - wyjaśnił.

Za pomocnictwo Kodeks karny przewiduje do trzech lat więzienia. Ze względu na wiek podejrzanej o ewentualnej karze zadecyduje jednak sąd rodzinny.

Okazuje się, że trzej nastolatkowie decyzję o pobiciu 16-latka podjęli po plotkach, które rzekomo Eryk miał rozpowiadać na temat zamieszanej w sprawę dziewczyny.

Biegli - jak ustalił nasz reporter - odczytali zawartość telefonów, w tym aplikacji Messenger, całej zatrzymanej czwórki.

Zarzut zabójstwa dla 17-latka

Do tragedii doszło w ubiegły wtorek przed godz. 16 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. 16-letni Eryk idący chodnikiem miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia życia chłopca nie udało się uratować. Zatrzymano czworo nastolatków.

17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z zebranych informacji wynika, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną w tym zdarzeniu i zadał ofierze kopnięcie w głowę, które skutkowało zgonem. Podejrzany przyznał się jedynie do zarzutu udziału w bójce.

Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Z kolei zatrzymana 16-letnia Gabriela P. usłyszała zarzut pomocnictwa.

Wobec głównego podejrzanego Daniela G. sąd zastosował trzymiesięczny areszt, a dwóch 16-latków umieszczono na ten sam okres w schronisku dla nieletnich.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pobicia było rzekome rozpowszechnianie wiadomości na terenie szkoły o jednej z osób zatrzymanych. Według lokalnych mediów, ma chodzić o 16-latkę, która usłyszała zarzut pomocnictwa.

Głównemu podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.