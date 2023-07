Zarzut zabójstwa usłyszał 20-letni mężczyzna, który został zatrzymany w związku ze śmiercią 36-letniego Ukraińca w Chełmie na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zmarł od kilku ciosów nożem. Od piątku trwały poszukiwania sprawcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trwa przesłuchanie zatrzymanego 20-letniego Polaka.

Śledczy nie mają wątpliwości, że to on zadał ciosy nożem na parkingu przy ulicy Wołyńskiej w Chełmie. To były prawdopodobnie cztery ciosy w klatkę piersiową.



Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że mężczyźni znali się wcześniej - podobnie jak trzy kolejne osoby, które widziały całe zdarzenie. One zostały zatrzymane i przesłuchane, ale nie było podstaw, by stawiać im jakiekolwiek zarzuty. Zostały zwolnione.



Prokuratura próbuje wyjaśnić okoliczności i motyw zabójstwa. Jeszcze dziś - po przesłuchaniu 20-latka - skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.