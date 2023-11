Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili przemyt z Białorusi do Polski prawie 23 tys. paczek papierosów ukrytych w ładunku pelletu. Rynkowa wartość kontrabandy to ok. 350 tys. zł.

/ Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że przemyt wykryto w ciężarówce, która została przeskanowana na urządzeniu RTG znajdującym się na terenie terminala odpraw celnych w Koroszczynie.

"Obraz skanowania wskazywał, że w legalnym towarze może być ukryty przemyt. Pojazd skierowany został więc do szczegółowej rewizji, co wiązało się m.in. z rozładunkiem i dokładnym sprawdzeniem kilkudziesięciu ton pelletu" - podał.

W workach z opałem funkcjonariusze znaleźli 22 920 paczek papierosów trzech różnych marek. Wszystkie opatrzone były białoruskimi znakami akcyzy. Rynkowa wartość kontrabandy to ok. 350 tys. zł.

Przeciwko kierowcy ciężarówki - obywatelowi Polski - wszczęto postępowanie karne skarbowe.

Kilkanaście godzin wcześniej funkcjonariusze z Koroszczyna udaremnili przemyt do Polski ponad 35 tys. paczek papierosów, które były ukryte w przerobionym dachu naczepy. Wszystkie papierosy trafiły do magazynu depozytowego KAS. Zostaną komisyjnie zniszczone, gdy sąd orzeknie ich przepadek na rzecz skarbu państwa.

