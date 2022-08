​Biegli zbadają czy oprócz rtęci w zabezpieczonych pojemnikach na lubelskim osiedlu Kalinowszczyzna, nie znajdują się inne niebezpieczne substancje. Od tego będzie zależało, czy właściciel usłyszy zarzuty. Wczoraj, przez kilka godzin policjanci i strażacy zajmowali się zabezpieczeniem miejsca i sprawdzeniem, co znajduje się w jednym z samochodów zaparkowanych przy ulicy Niepodległości.

Zgłoszenie do służb dotyczyło, że może być to substancja niebezpieczna. Na miejsce pojechali policjanci i strażacy. Ściągnięto specjalną grupę pirotechniczną, która sprawdziła czy nie są to materiały wybuchowe.

Sprawdzenie było do tego stopnia zaawansowane, że samochód i pojemniki zostały prześwietlone. Dopiero, gdy okazało się, że nie są to materiały wybuchowe do sprawdzenia przystąpili strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w dwóch pojemnikach znajduje się rtęć. Łącznie 17 kg.

Akcja strażaków

Sam właściciel samochodu miał tłumaczyć, żę nie wiedział, co kupił. Jak mówił, przestraszył się zawartości i kupił to od osoby rosyjskojęzycznej. Jego lekkomyślność sparaliżowała na kilka godzin funkcjonowanie mieszkańców.

Biegli sprawdzą czy oprócz rtęci są w pojemnikach jakieś inne, z listy substancji niebezpiecznych i zakazanych. Sama rtęć na niej się nie znajduje - mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Dopiero po szczegółowej ekspertyzie będzie wiadomo, co dalej z właścicielem pojemników. Na razie nie został zatrzymany, ani nie zostały mu postawione żadne zarzuty.