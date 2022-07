Mieszkańcy Lublina zszokowani podwyżką cen za ciepło. ​Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podniosło opłatę aż o 26 procent. Lublinianie mówią, że to rekordowy wzrost. Nie pamiętają, by wcześniej jednorazowe podwyżki były aż tak duże. Urząd Regulacji Energetyki uznał tę zmianę jako "w pełni uzasadnioną konieczność aktualizacji taryf dla ciepła".

Dlaczego tak drogo?

Największy wpływ na wzrost cen mają elektrociepłownie, od których LPEC kupuje ciepło. Nabywając gigantycznie drogi węgiel, ponoszą ogromne koszty. Muszą też mierzyć się z unijnymi prawami do emisji CO2.

W grę wchodzą też rosnące koszty przesyłu, a tutaj najbardziej podrożał prąd potrzebny do obsługi pomp i urządzeń. Kiedyś te koszty stanowiły kilka procent ceny przesyłu. Teraz kilkanaście, mówi Teresa Stępniak-Romanek rzeczniczka LPEC-u.

Choć to żadne pocieszenie, LPEC odpowiedział naszemu dziennikarzowi, że podwyżki są najmniejsze jak to tylko możliwe.

Nigdy nie było tak drogo

Dla mieszkańców taka podwyżka to szok. Jest drastyczna - powiedzieli dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Kotowi.

Skąd to brać? Jak to się ma do emerytury? Nie ma wyjścia, trzeba będzie płacić, ale 26 procent to bardzo dużo - mówią, pokazując puste portfele.

Podwyżka w pełni uzasadniona

W komunikacie spółki LPEC czytamy:

Podwyżka to w pełni uzasadniona konieczność aktualizacji taryf dla ciepła. Wojna w Ukrainie oraz embargo na rosyjski węgiel, wywołały globalny kryzys na rynku surowców. Węgiel drożeje obecnie w niespotykanym dotąd tempie, a jego ceny osiągają rekordowe wartości.

W lipcu 2022 roku średnia cena węgla na giełdzie wg indeksu cen ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wyniosła prawie 300 dolarów za tonę, podczas gdy w lipcu 2021 roku było to ok. 125 dolarów za tonę.

Sytuacji nie ułatwia polityka klimatyczna, obciążająca producentów energii coraz wyższymi opłatami za emisję dwutlenku węgla. Obecnie koszt jednej tony emisji to ok. 84 euro.