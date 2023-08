W Ogrodzie Botanicznym UMCS odkryto redutę Tadeusza Kościuszki - jedyne zachowane dzieło ziemnego budownictwa obronnego w Polsce, którego autorem i inicjatorem był ten inżynier i generał. W latach 1790-1792 był komendantem garnizonu Lublin.

/ Krzysztof Kot / RMF24

Obiekt, który tu widzimy niewątpliwie ma związek z postacią Tadeusza Kościuszki. To jest w moim mniemaniu niepodważalne. Bo tylko on byłby w stanie obiekt ten wznieść i wybudować - mówi archeolog Grzegorz Mączka z biura Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Lublinie

Jak podkreślił Tadeusz Kościuszko miał olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o fortyfikacje, które zdobył w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość.

Reduta miała służyć do obrony Lublina podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1792 г., prowadzonej w obronie Konstytucji 3 Maja. Jednak nigdy nie została użyta. Do naszych czasów zachowały się: całokształt budowli ziemnej z szańcami, wnętrzem czyli osadą i działobitnią, ulokowaną na urwisku oraz magazyn i murowana piwnica, która była schronem dla żołnierzy. Przetrwało też całe otoczenie: zamaskowane dziką zielenią jary, zbiorniki wodne, obwałowania z ukrytą bezpieczną droga dojazdową do Reduty oraz ukształtowana linia obrony.

Fortyfikacja została wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w 2020 г. jako jedyny w Polsce obiekt zaprojektowany przez Kościuszkę.

Zobacz, jak wyglądają jej pozostałości.