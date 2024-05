Rolnicy na krótko zablokowali dziś drogi w Opolu Lubelskim. Protestowali przeciwko niskim cenom skupu truskawek.

Protest rolników w Opolu Lubelskim / Wojtek Jargiło / PAP

Grupa rolników najpierw blokowała przejście dla pieszych. Później przeniosła się przed wjazd do skupu owoców.

Protestujący tłumaczyli, że obecne ceny skupu truskawek nie pokrywają kosztów produkcji.

Jeden z rolników opowiadał, że tydzień temu cena wyjściowa w skupie wynosiła 2,3 zł za kilogram truskawek, a obecnie to ok. 4 zł. Jak wyliczał, koszt produkcji to 5 zł.

Protestujący mówili, że cena za kilogram truskawek, która by ich satysfakcjonowała, to minimum 5-6 zł.

Uczestnicy protestu w Opolu Lubelskim / Wojtek Jargiło / PAP

Rolnictwo w Polsce upada. My, młodzi ludzie, nie chcemy zamykać naszych gospodarstw. Chcemy kontynuować to po naszych dziadkach, ojcach - mówił reporterowi RMF FM jeden z uczestników protestu. Robić po to, żeby długi spłacać? To po co robić. Lepszym rozwiązaniem byłoby to zlikwidować - dodał inny.

W proteście uczestniczyło niewiele osób. Organizatorzy nie kryli zawodu i tłumaczyli, że wielu rolników nie wierzy już w sens takich akcji.