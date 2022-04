Policja w Łukowie na Lubelszczyźnie szuka świadków wypadku, do którego doszło na początku kwietnia. Kierowca samochodu osobowego potrącił pieszą na pasach, a następnie... odprowadził kobietę do kościoła. Poszkodowana jeszcze tego samego dnia źle się poczuła i trafiła do szpitala - informuje lublin112.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do zdarzenia doszło 6 kwietnia przy ulicy Wyszyńskiego. Kobieta szła w kierunku kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód, który jechał od strony Radzynia Podlaskiego. Kierowca po zdarzeniu zostawił pojazd w pobliżu przejścia dla pieszych. Jak informuje portal lublin112.pl, z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna zaopiekował się pokrzywdzoną kobietą, a gdy ta oświadczyła, że nie potrzebuje lekarza - odprowadził ją do kościoła na poranną mszę święta. Po wszystkim mężczyzna wrócił do auta i odjechał w kierunku centrum miasta. Niestety okazało się, że kobieta nie wyszła z wypadku bez szwanku: po powrocie do domu, zaczęła odczuwać skutki potrącenia przez samochód. Doznała obrażeń, które na szczęście nie zagrażają jej życiu. Policjanci apelują do świadków wypadku, w szczególności do osób, które w swoich autach mają zamontowane rejestratory jazdy i widziały auto stojące przez kilka minut na jezdni, w pobliżu kościoła, w rejonie przejścia dla pieszych. Osoby, które mają informacje na temat zdarzenia, są proszone o kontakt pod telefonem 47 814 72 70, lub z najbliższą jednostką policji.