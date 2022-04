Około 1,3 tys. ciężarówek stoi w kolejce do towarowego przejścia granicznego z Białorusią w Koroszczynie. Czas oczekiwania na wyjazd z Polski wynosi ok. 43 godzin - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Wielokilometrowa kolejka ciężarówek, oczekujących w Koroszczynie / Wojtek Jargiło / PAP

Deruś podał, że w ciągu nocnej zmiany funkcjonariusze na wyjeździe z Polski na Białoruś odprawili 200 pojazdów ciężarowych. Na wjeździe z Białorusi do Polski odprawiono 270 tirów.



Według danych strony białoruskiej na wjazd do Polski oczekuje ok. 350 pojazdów, tj. 16 godzin oczekiwania - przekazał rzecznik.



W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada ub.r. zostało zamknięte do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.



Ruch pojazdów osobowych i autokarów na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim odbywa się przez drogowe przejście graniczne w Terespolu.