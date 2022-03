Ponad 600 dzieci z Ukrainy przyjęto dotychczas do szkół i przedszkoli w woj. lubelskim, z czego ok. 260 zapisało się do placówek w Lublinie. Przy urzędzie marszałkowskim powstał specjalny zespół, który ma przygotować ofertę kulturalno-oświatową dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock Z informacji przekazanych w środę PAP przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wynika, że do tej pory przyjęto 622 dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych w regionie. Według danych kuratorium, w lubelskich szkołach uczy się ok. 4,4 tys. cudzoziemców, z czego 2,2 tys. to obecnie obywatele Ukrainy. Do tej pory do przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Lublin, przyjęto łącznie 262 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jest wśród nich 46 przedszkolaków, 207 uczniów szkół podstawowych i dwóch uczniów liceów ogólnokształcących oraz dwóch uczniów techników - przekazała Izolda Boguta z biura prasowego lubelskiego ratusza. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski powołał zespół ds. wsparcia edukacyjno-kulturalnego dzieci i młodzieży z Ukrainy, którego zadaniem ma być przygotowanie zajęć dla uchodźców. Chcemy pomagać naszym braciom Ukraińcom. Pierwsza pomoc to pomoc humanitarna, która udzielana jest na przejściach granicznych przy wsparciu tysięcy wolontariuszy. Myślimy jednak o tym, co dalej i dlatego powołaliśmy ten zespół - tłumaczył w środę na konferencji prasowej marszałek. W niedzielę w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie koncert "Lubelskie z Ukrainą", w którym wystąpią artyści lubelskich scen. Zostały uruchomione już także świetlice dla ukraińskich matek z dziećmi ze wsparciem psychologicznym, m.in. w CSK, w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wojewódzkiej Bibliotece im. Łopacińskiego. Uchodźcy mogą skorzystać z bezpłatnego zwiedzania m.in. Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Pochodzący z Ukrainy pracownicy Teatru Muzycznego będą nagrywać bajki w języku ukraińskim, które zostaną zamieszczone na stronie teatru i w mediach społecznościowych.