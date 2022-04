Uwaga na fałszywe SMS-y wzywające do zapłaty! Sms o niedopłacie za prąd posłużył oszustom do wypłacenia pieniędzy z konta 42-latki. Nieświadoma oszustwa pokrzywdzona otworzyła dołączony do wiadomości link i wpisała login oraz hasło umożliwiające dostęp do jej konta. Mieszkanka Lublina straciła 2 tys. złotych.