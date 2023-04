​W Lublinie nie lada gratka dla miłośników podróży. W Chatce Żaka rusza IV Festiwal "Przez Świat. Spotkania z podróżą". Będzie się można dowiedzieć m.in. jak mając niewielkie pieniądze pojechać nawet w bardzo egzotyczne zakątki świata np. na Wyspę Wielkanocną Rapa Nui, do Panamy i wiele innych miejsc.

Rapa Nui / Shutterstock

W czwartej edycji festiwalu, cały nasz zespół skupił się na praktycznym wymiarze podróżowania. Te tematy są dzisiaj modne, czyli podróżowanie i zarabianie na podróży - mówi Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS.

Podkreśliła, że tegoroczne wydarzenie jest skierowane do studentów oraz osób niezależnych, które mogą sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy. Na przykład na podróżowanie kamperem przez Australię albo z malutkim dzieckiem przez Europę, co też jest dla młodych rodziców ciekawym doświadczeniem. To jest właśnie myślenie o podróżowaniu kompaktowym, niedrogim a jednocześnie innowacyjnym, ciekawym - dodaje Izabela Pastuszko.

Spotkania będą się odbywać w piątek, sobotę i niedzielę w Chatce Żaka. Poprowadzą je praktycy, czyli podróżnicy, którzy doświadczyli konkretnych sytuacji. Pokażą, gdzie byli i jak to zrobić, żeby nie było drogo.

Wstęp na festiwal jest wolny.

Harmonogram IV edycji Festiwalu Przez Świat. Spotkania z podróżą:

Piątek, 14 kwietnia:



16.00 - Nauka i podróż - akademickie wymiany międzynarodowe | Coworking

17.30 - Praca i podróż - Pilot wycieczek/rezydent - wieczna zabawa czy ciężka praca? - Monika Mironowicz | Coworking

18.30 - Rapa Nui - naprawdę daleko od wszystkiego - Małgorzata Telecka | Sala Widowiskowa

20.00 - Meet Life Style - Afro Dance Meeting | MSW

20.00 - Festiwalowe śpiewanki | Chatka Cafe

Sobota, 15 kwietnia:



13.00 - Spacer fotograficzny - Adam Wójcik zbiórka pod Centrum Kultury, ul. Peowiaków

14.00 - Warsztaty przyrodnicze dla dzieci - Akademia Przyrodnicza na Roztoczu | PKS

14.00 - Zapachy Świata - warsztaty Mushka Perfume Lab Coworking - ZAPISY

15.30 - Prezentacja organizacji, kół, projektów związanych z turystyką, podróżami, aktywnym spędzaniem czasu | Hol Główny

16.00 - Trip story - studenckie prezentacje | MSW



17.30 - 12 miesięcy z życia, 12 tys. Kilometrów. Przez Europę z dzieckiem i psem - Maria Wielgosz- Matuła i Przemysław Matuła | Sala Widowiskowa

19.30 - Od Sydney do Perth czyli kamperem po Australii - Katarzyna Mięsiak - Wójcik | Sala Widowiskowa

21.00 - Afterparty - Chatka Cafe

Niedziela, 16 kwietnia:



15:00 - Bloger podróżniczy czyli życie w podróży - spotkanie z autorami bloga Podróże z Pazurem | PKS

17.00 - Góry - medytacja w ruchu - Piotr Wnuk | Sala Widowiskowa

18.30 - Na poboczu Ameryk czyli 12 tys. km pieszo z Panamy do Kanady - Stones on Travel | Sala Widowiskowa

Dodatkowo czekać na Was będą:



16.00-20.00 - W sobotę i niedzielę - selfie kącik podróżniczy

Wystawa Ambasady Hiszpanii - Camino de Santiago | Foyer Dużej Sali Widowiskowej

Stoisko i Strefa Chill Biura Promocji Gran Canaria z możliwością odbycia wirtualnej wycieczki po Wyspie w okularach VR.

Podróżnicza wymiennikownia

Festwal Przez Świat. Spotkania z podróżą to cykliczny projekt, organizowany wspólnie przez ACKiM UMCS Chatka Żaka oraz Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Lublinie. Podczas tego wyjątkowego festiwalu odbywają się liczne prezentacje podróżnicze, warsztaty, a także spotkania z podróżnikami - zarówno tymi bardzo znanymi, jak i trzymającymi się nieco na uboczu medialnego świata.

Serdecznie zapraszamy!

Autorem zdjęcia wykorzystanego w grafice jest Piotr Wnuk