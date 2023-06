Dwóch Gruzinów podejrzanych o włamania do mieszkań i domów w różnych miejscach Polski zatrzymali policjanci z Lublina. By dostać się do bloków, mężczyźni podawali się za budowlańców albo sprzedawców kwiatów. Jeden z nich – podejrzany o inne przestępstwa – był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.

W takich uniformach podejrzani wchodzili do bloków / KWP Lublin / Policja Zatrzymani są podejrzani o to, że w marcu w lubelskiej dzielnicy Bronowice zrabowali pieniądze i biżuterię. Nakryła ich kobieta, która przyszła do mieszkania syna. Sprawcy przewrócili ją i uciekli z łupem. Włamywacze często zmieniali swój wizerunek. Aby dostać się do bloków, podawali się za sprzedawców kwiatów lub pracowników budowlanych - informuje rzecznik prasowy lubelskiej policji nadkomisarz Andrzej Fijołek. Dwaj Gruzini: 37-latek i 42-latek zostali zatrzymani we Wrocławiu, gdy wyszli z kantoru. W samochodzie mieli blisko 200 tys. zł i biżuterię. Pieniądze pochodziły z włamań. Policjanci zabezpieczyli również ubrania, łomy i łamaki. Sprawą włamań zajmowali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyźni odpowiedzą nie tylko za włamanie do mieszkania na lubelskich Bronowicach, ale też w innych miastach. Sprawa ma charakter rozwojowy. Obaj mężczyźni po decyzji sądu trafili do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Zobacz również: Lubelskie: Strzelanina przy remizie OSP w Zadębcach

