​Pięciu nastolatków w Radzyniu Podlaskim pobiło 13-latka. Chłopak próbował uciec przed napastnikami, ale został zaciągnięty w ustronne miejsce, gdzie był bity i kopany po głowie. Poszkodowany stracił przytomność i trafił do szpitala.

Jeden z zatrzymanych / KPP Radzyń Podlaski / Policja

Do napaści doszło w poniedziałek wieczorem. Nastolatkowie podbiegli do 13-latka, który spędzał wolny czas z innymi kolegami. Na ich widok chłopak zaczął uciekać. Dobiegł do klatki bloku, w którym mieszkał, ale wtedy jeden z napastników zaczął go bić.

Następnie cała grupa zaciągnęła poszkodowanego w ustronne miejsce, po czym kopali i uderzali po głowie leżącego na ziemi chłopaka. Grozili, że jeśli powie o zajściu rodzicom, zrobią krzywdę jemu i jego bliskim - powiedział RMF24 asp. Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Pobity chłopak zdołał dotrzeć do domu.

Policjantom udało się ustalić dane napastników i wszystkich zatrzymać. Czterech nastolatków w wieku 15-16 lat to mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, 17-latek pochodzi z Piaseczna.

Nie wiadomo, jakie były motywy działania sprawców. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i przyznali się. 17-latek będzie odpowiadał jak dorosły, grozi mu do 3 lat więzienia. Pozostałymi zajmie się Sąd Rodzinny i dla Nieletnich - mogą trafić do poprawczaka.