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Pijany kierowca przewoził dziecko w bagażniku Smarta. Grozi mu 5 lat więzienia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (07:43)

Nie miał prawa jazdy, był kompletnie pijany, a mimo to wsiadł za kierownicę Smarta i przewoził dwóch pasażerów – w tym 14-latka w bagażniku. 41-latek z powiatu puławskiego spowodował kolizję na trasie S12. Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Pijany kierowca przewoził dziecko w bagażniku Smarta. Grozi mu 5 lat więzienia
Pijany kierowca przewoził dziecko w bagażniku Smarta /Policja
  • 41-letni mieszkaniec powiatu puławskiego, nieposiadający prawa jazdy i mający 2,5 promila alkoholu we krwi, spowodował kolizję na trasie S12, przewożąc dwóch pasażerów, w tym 14-latka ukrytego w bagażniku samochodu.
  • Mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu i teraz odpowie za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, przewożenie nadmiernej liczby pasażerów oraz spowodowanie kolizji; grozi mu do 5 lat więzienia.
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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 sierpnia na trasie S12, w okolicach miejscowości Wólka Nowodworska. Kierowca Smarta, mając w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, wyprzedzał inne pojazdy, zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu i zahaczał o znaki drogowe ustawione przy remontowanej drodze. W efekcie doprowadził do rozerwania opony i musiał zatrzymać się na poboczu.

Pasażer w bagażniku

Po przyjeździe policji okazało się, że za kierownicą siedzi 41-letni mieszkaniec powiatu puławskiego, który nigdy nie posiadał prawa jazdy. W samochodzie znajdowali się także 42-letni pasażer oraz jego 14-letni syn, który podróżował w... bagażniku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, choć sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.

 

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Teraz odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale także za kierowanie bez uprawnień, przewożenie większej liczby pasażerów niż dopuszczalna oraz spowodowanie kolizji drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Apel policji: reagujmy na niebezpieczne zachowania

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Jeśli zauważymy pojazd, którego kierowca może być pod wpływem alkoholu, nie wahajmy się powiadomić służb – szybka reakcja może uratować czyjeś życie.


Źródło: RMF24
Tagi: policja pijani kierowcy
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