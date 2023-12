Trzy miliony złotych stracił 71-letni mieszkaniec Lublina oszukany metodą "na kryptowaluty". Kiedy próbował odzyskać pieniądze stracił kolejnych 800 tys. zł - poinformowała w piątek policja.

W czwartek 71-latek powiadomił policję o oszustwie. "Mężczyzna oświadczył, że w 2021 r. chciał zarobić na handlu kryptowalutami. W związku z tym zgodził się na ofertę firmy internetowej" - poinformował nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Przedstawiciele firmy namówili mężczyznę do zainwestowania pieniędzy w nową kryptowalutę.

"Pokrzywdzony wykonał wszystkie polecenia przestępców i przekazał im ok. 3 mln zł. Wszystko stracił" - dodał policjant.

Na tym nie skończył się pech 71-latka. Poszukując pomocy w odzyskaniu utraconych pieniędzy pokrzywdzony natrafił na kancelarię, która - jak się okazało - również go oszukała.





Przedstawiciele firmy obiecywali odzyskanie dużych kwot. W pewnym momencie stwierdzili, że mają już do wypłaty ok. 400 tys. dolarów. By otrzymać pieniądze mężczyzna musiał jednak zapłacić za usługę.





"W ten sposób sprawcy wyłudzili od 71-latka ponad 800 tys. zł. Gdy ten w pewnym momencie odmówił dalszych wpłat, pojawiły się groźby.

Policja apeluje o rozwagę przy próbach inwestycji i nieuleganie presji. Jeśli podejrzewamy, że doszło do oszustwa, jak najszybciej skontaktujmy się ze swoim bankiem. Należy również o podejrzeniach zawiadomić policję.