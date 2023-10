34-latka ze Świdnika do siatki z zakupami zapakowała puszki z piwem i "dorzuciła" puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca, która stała na sklepowej ladzie obok kasy. Łupem złodziejki padło ok. 2 tys. złotych. Teraz grozi jej do 10 lat więzienia.