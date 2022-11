Ponad 2 tysiące osób odwiedziło otwartą w środę, 9 listopada, w lubelskim Centrum Spotkania Kultur, wystawę "Beksiński w Lublinie".​ Po liczbie sprzedawanych biletów widać, że zainteresowanie nie słabnie.

Wystawa "Beksiński w Lublinie" / Krzysztof Kot / RMF FM

Jest to bardzo dobry wynik, jak na początek przedsięwzięcia, którym jest wystawa. Na razie wstępnie oceniamy to jako bardzo dobry wynik, natomiast zobaczymy, jak będzie dalej - mówi prezes Fundacji Beksiński Janusz Barycki.

Jak dodaje, wystawa jest atrakcyjna, ponieważ wchodzi w jej skład wiele elementów, które wzbudzają emocje widzów. Oprócz ekspozycji 50 obrazów z Muzeum Historycznego w Sanoku można również zobaczyć m.in. multimedialny 25-minutowy pokaz, w którym połączono malarstwo Beksińskiego z muzyką, której słuchał podczas malowania

To zderzenie właśnie tego, czego słuchał podczas malowania z tym, co powstawało, daje taki ciekawy efekt emocjonalny. Mam nadzieję, że widzowie to odczuwają - mówi Janusz Barycki. Jak dodaje, "to jest taka dodatkowa wartość tej wystawy".

Sam Beksiński mówił, że w nim większe emocje wywołuje muzyka, niż obrazy - powiedział Janusz Barycki.

Wystawę "Beksiński w Lublinie" w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie można oglądać do 29 stycznia 2023 roku. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:30 (ostatnie wejście o godz. 19), a w sobotę i niedzielę w godzinach od 11 do 20:30 (ostatnie wejście o godz. 19.00).