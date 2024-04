Od wtorku (2 kwietnia) kierowcy z Lublina muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu realizacji zdjęć do filmu. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą głównie okolic Centrum Spotkania Kultur.

O planowanych ograniczeniach w ruchu poinformowała Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie. Jak wyjaśniła, ma to związek z realizacją zdjęć przez ekipę filmową w rejonie Centrum Spotkania Kultur.



Od wtorku do piątku zamknięta dla ruchu będzie ul. Grottgera (za wyjątkiem dojazdu do CSK i Urzędu Marszałkowskiego), a także jeden pas ruchu ul. Radziszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Uniwersytecką do pl. Teatralnego.



Nieczynne będą również dwa parkingi przy ul. Obrońców Pokoju na wysokości budynku Sądu Apelacyjnego i centrum handlowego Plaza. Dodatkowo nie będzie można też parkować na środkowej części pl. Zamkowego.





W czwartek i piątek w godz. od 18 do 6 rano zamknięty będzie dla ruchu odcinek Al. Racławickich, od skrzyżowania z ul. Łopacińskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.





Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Łopacińskiego, Skłodowskiej-Curie i Lipową. Zamknięcie nie dotyczy komunikacji zbiorowej - wyjaśniła Justyna Góźdź.