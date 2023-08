Ponad 5-kilometrowy odcinek drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 został oddany dla ruchu – poinformowała w czwartkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt dobudowy drugiej nitki wyniósł 74 mln zł.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego / GDDKiA

Jak przekazała w czwartek GDDKiA, kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Pierwsza została udostępniona w listopadzie 2021 r.

Inwestycja rozpoczęła się wiosną 2019 r. W trakcie budowy, w związku z planowaną realizacją dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 z Piask do granicy, podjęto decyzję o dobudowaniu drugiej jezdni na długości ok. 5,4 km pomiędzy węzłami Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe.

"Pierwotnie dobudowa drugiej nitki planowana była na lata 2025-2026. Podpisanie aneksu z wykonawcą pierwszej jezdni pozwoliło przyspieszyć udostępnienie pełnego przekroju trasy o około trzy lata" - podano w komunikacie.

GDDKiA dodała, że jest to pierwszy odcinek trasy S17 od Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem oddany do ruchu. Wybudowano 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Powstały również dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km. Koszt jej budowy wyniósł 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego tj. dobudowa drugiej jezdni to ok. 74 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030. Obwodnica otrzymała 118,8 mln zł dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie miała ok. 125 km długości. Jak podano, obecnie w realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku granicy z Ukrainą. Do wojewody lubelskiego trafił już wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe. Natomiast dla odcinków Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o ZRID.

"Z kolei dla odcinków Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica, Izbica - Zamość Sitaniec GDDKiA analizuje oferty złożone w przetargu" - dodano.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku został złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej dla tych zadań.