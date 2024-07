Maszyna rolnicza przygniotła częściowo mężczyznę, gdy ten na prywatnej posesji przewoził zboże w przyczepie i akurat zjeżdżał z wzniesienia. 65-latek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

W sobotę po godzinie 14.00 w Studziankach, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Przewrócił się ciągnik rolniczy, którym kierował 65-letni mężczyzna. Stało się to w momencie, gdy przewoził ładunek zboża w przyczepie i zjeżdżał ze wzniesienia. Maszyna częściowo go przygniotła.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przytomny mężczyzna został śmigłowcem przetransportowany do szpitala.

Policja poinformowała, że ustala szczegółowe okoliczności tego zdarzenia, a ponieważ sezon rolniczy jest w pełni, mundurowi zaapelowali również o zachowywanie bezwzględniej ostrożności przy pracach polowych.

"Uważajmy też na dzieci bądź inne osoby, które znajdują się w pobliżu maszyn rolniczych, aby nie doszło do tragedii. Niestety policyjna statystyka w tym zakresie wskazuje, że co roku mamy do czynienia z poważnymi wypadkami w takich sytuacjach. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek i ostrożność" - napisali funkcjonariusze z lubelskiej policji.