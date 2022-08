Nielegalna wytwórnia papierosów została zlikwidowana przez Krajową Administrację Skarbową w Lublinie i Policję. Funkcjonariusze zatrzymali w Radomiu prawie 400 tys. podrabianych papierosów, ponad 600 kg krajanki, 4 maszyny do produkcji oraz 530 litrów spirytusu.

/ Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Do aresztu trafiło 6 osób, w tym dwóch obcokrajowców. Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów akcyzowych. Straty budżetu państwa to co najmniej 35 mln zł.

25 lipca 2022 r. na terenie Radomia i okolic funkcjonariusze lubelskiej KAS, KWP oraz CBŚP weszli do 12 miejsc, w których mogły znajdować się nielegalne towary.

Jednym z przeszukanych miejsc był magazyn, w którym prowadzona była produkcja papierosów. Na miejscu, na gorącym uczynku zatrzymano jedną osobę.



Zabezpieczono cztery maszyny do nabijania gilz papierosowych, prawie 400 tys. szt. papierosów, 610 kg ciętego tytoniu, 530 litrów spirytusu, a także gilzy papierosowe, filtry i opakowania na papierosy.

Wideo youtube

