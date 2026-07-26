Nie żyje ks. prałat Zbigniew Kuzia, wieloletni kapelan lubelskiej „Solidarności”

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Zmarł ks. prałat Zbigniew Kuzia, wieloletni kapelan lubelskiej „Solidarności”. Informację o śmierci księdza podała w niedzielę parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, której przez ponad 30 lat był proboszczem. Duchowny miał 79 lat.

Lubelska parafia poinformowała na portalu społecznościowym, że ks. prałat Kuzia zmarł w nocy z soboty na niedzielę.

„Pierwszy proboszcz i budowniczy naszego kościoła - przeżywszy 79 lat, w kapłaństwie 55 lat” – dodano we wpisie.

Ks. prałat Zbigniew Kuzia urodził się w 1947 r. w Stalowni koło Lubartowa. Skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie, w 1971 r. przyjął święcenia kapłańskie, a później studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był m.in. wikariuszem w parafii w Tarnogórze koło Zamościa, parafii św. Michała w Lublinie.

W 1981 r. został skierowany do zorganizowania nowej parafii Matki Bożej Królowej Polski - jednej z trzech lubelskich parafii, na których utworzenie władze wyraziły zgodę na fali solidarnościowej odwilży w robotniczej.

Mieściła się ona w dzielnicy Tatary, obejmującej m.in. teren Fabryki Samochodów Ciężarowych i zamieszkanej przez jej pracowników.

W latach 1982-89 udostępniał pomieszczenia parafii na ośrodek pomocy rodzinom internowanych i uwięzionych oraz do spotkań podziemnych struktur „Solidarności”, gdzie prowadzono m.in. punkt kolportażowy wydawnictw oraz wykłady podziemnej Wszechnicy Związkowej.

Przez 34 lata był proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. W 1992 r. został regionalnym duszpasterzem ludzi pracy. Funkcję tę pełnił do lutego br. Był również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Lublinie. Został odznaczony Krzyżem „Semper Fidelis” przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Po przejściu na emeryturę w 2017 r. związany był z parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju.